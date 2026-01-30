type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wincent Weiss neu an Spitze der Album-Charts

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Wincent Weiss steht mit “Hast du kurz Zeit” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist nach “Vielleicht irgendwann” (2021) und “Wincents weisse Weihnachten” (2023) das dritte Nummer-eins-Werk des Singer-Songwriters.

Wincent Weiss mit dem “Nummer 1 Award” am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Louis Tomlinson erreicht mit “How Did I Get Here?” den zweiten Rang, die Metalband “Megadeth” landet mit dem gleichnamigen Album auf Platz drei. Dick Brave, das Alter Ego von Sänger Sasha, schafft es mit “Back For Good” auf den vierten, The Butcher Sisters (“Das Schwarze Album”) auf den fünften Rang.

In den Single-Charts ist das Podium dank Taylor Swift (“The Fate Of Ophelia”, eins), Raye (“Where Is My Husband”, zwei) und Zara Larsson (“Lush Life”, drei) komplett weiblich besetzt.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeimeldungen Bayern

Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

0
Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

0
Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer...

Neueste Artikel