Montag, November 24, 2025
Wintereinbruch in der Oberpfalz: Über 40 Unfälle, ein Todesfall und Warnung vor Sommerreifen
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wintereinbruch in der Oberpfalz: Über 40 Unfälle, ein Todesfall und Warnung vor Sommerreifen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die winterlichen Witterungsbedingungen mit Schnee und Glätte haben in der Oberpfalz zu einer Zunahme von Verkehrsunfällen geführt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz zieht nun eine erste Bilanz.

Über 40 Unfälle durch Schnee und Glätte

Insgesamt wurden mehr als 40 Unfälle verzeichnet, bei denen ausschließlich Sachschäden entstanden. Bei vier weiteren Unfällen erlitten Personen leichte Verletzungen. Ein Unfall (siehe Berichterstattung) endete tödlich. Neben den Verkehrsunfällen mussten auch zahlreiche Fahrzeuge aus schwierigen Situationen befreit werden.

Lastwagen blockieren den Verkehr

Betroffen waren unter anderem Lastkraftwagen, die aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse auf steilen Anstiegen hängenblieben und den Verkehr blockierten. In einigen Fällen waren auch Fahrzeuge mit Sommerreifen in Unfälle verwickelt.

Polizei mahnt zur Winterreifennutzung

Die Oberpfälzer Polizei weist erneut auf die dringende Notwendigkeit hin, Fahrzeuge mit Winterreifen auszurüsten, um auf glatten und verschneiten Straßen sicher unterwegs zu sein. Die richtige Ausrüstung im Winter ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein entscheidender Faktor, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

