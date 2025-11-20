Newsletter
Wintereinbruch in Niederbayern: 100 Unfälle im Morgenverkehr, größtenteils Sachschäden
Polizeipräsidium Niederbayern
NIEDERBAYERN. Infolge des Wintereinbruchs, der heute Morgen (20.10.2025) in Niederbayern einsetzte, nahm der Einsatzdruck auf die Polizeidienststellen in der Region schlagartig zu.

Erhöhtes Einsatzaufkommen wegen Wintereinbruch

Zwischen 06.00 und 08.00 Uhr verzeichnete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern etwa 120 Notrufe. Diese mussten von den zuständigen Dienststellen zügig bearbeitet werden. Der beginnende Berufsverkehr führte zu nahezu 100 Verkehrsunfällen, bei denen überwiegend Sachschäden entstanden. Lediglich in einigen Fällen erlitten Personen leichte Verletzungen.

Passauer Raum besonders betroffen

Der Raum Passau war von den Vorfällen besonders stark betroffen. Derzeit hat sich die Wetterlage jedoch beruhigt, und die betroffenen Dienststellen arbeiten die verbleibenden Einsätze ab. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, vorsichtig und vorausschauend zu fahren, den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen zu wahren und das Licht einzuschalten. Bei diesen Bedingungen sind Winterreifen unerlässlich.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel