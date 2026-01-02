Wintereinbruch in Unterfranken: 80 Polizeieinsätze, Unfälle und Verhaltenstipps

Der plötzliche Wintereinbruch in Unterfranken hat am Freitagmorgen zu zahlreichen Einsätzen der Polizei und Rettungskräfte geführt. Schnee auf den Straßen sorgte während des Berufsverkehrs für erhebliche Verkehrsbehinderungen und mehrere Unfälle.

Verkehrsstörungen und Unfälle in Unterfranken

Die unterfränkische Polizei war aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse zu rund 80 Einsätzen gerufen. Bei etwa der Hälfte dieser Einsätze handelte es sich um Störungen durch verschneite Straßen sowie liegengebliebene oder querstehende Fahrzeuge. Zudem gingen circa 40 Meldungen über Verkehrsunfälle bei der Einsatzzentrale ein. Glücklicherweise war nur eine Person leicht verletzt; die restlichen Vorfälle führten zu Sachschäden.

Besonders problematisch waren die Autobahnen A7 und A3, wo unter anderem mehrere Lastwagen feststeckten oder quer über die Fahrbahn standen. Es dauerte Stunden, bis die Fahrbahnen wieder frei waren.

Tipps der Polizei für sicheres Fahren im Winter

Die unterfränkische Polizei gibt folgende Empfehlungen, um sicher durch den Winter zu kommen:

Verwenden Sie Winterreifen von Oktober bis Ostern („O bis O“).

Vergessen Sie nicht Eiskratzer und Besen, um Schnee abzufegen.

Säubern Sie Scheiben, Beleuchtung und Kennzeichen gründlich von Eis und Schnee.

Entfernen Sie Schnee und Eis vom Dach, um Gefährdungen zu vermeiden.

Befüllen Sie das Scheibenwischwasser mit Frostschutzmittel.

Sicheres Fahrverhalten bei winterlichen Bedingungen

Achten Sie zudem bei der Fahrt auf folgende Punkte:

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an.

Halten Sie einen größeren Abstand zum Vorausfahrenden, da sich der Bremsweg verlängert.

Vermeiden Sie abrupte Fahrmanöver, insbesondere in Kurven.

Nutzen Sie Hauptstraßen, die in der Regel besser geräumt sind.

Bremsen Sie frühzeitig, insbesondere vor Kreuzungen und in Bereichen mit erhöhter Glättegefahr, wie Brücken oder Waldstücken.

Bleiben Sie mit dem Polizeipräsidium Unterfranken über WhatsApp in Verbindung! Abonnieren Sie unseren Kanal “Polizei Unterfranken” und bleiben Sie informiert!