Winterliche Straßenverhältnisse: 25 Unfälle in Niederbayern, fünf Leichtverletzte

Niederbayern. Seit dem gestrigen Abend (28.01.2026) sorgen winterliche Straßenverhältnisse für eine Vielzahl von Verkehrsunfällen im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern. Bisher wurden rund 25 Unfälle gemeldet, bei denen es größtenteils bei Blechschäden blieb. Insgesamt erlitten fünf Personen leichte Verletzungen.

Unfall in Reisbach: Bus kollidiert mit Auto

In Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) kam es aufgrund der glatten Straßenverhältnisse zu einem Verkehrsunfall. Ein unbesetzter Bus rutschte und kollidierte mit einem Auto. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt.

Glätteunfall auf der B20 bei Falkenberg

Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf der B20 in Höhe Falkenberg. Dort geriet ein Auto in einer Kurve ins Rutschen und prallte gegen ein anderes Fahrzeug. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Polizei warnt vor riskanten Fahrbedingungen

Das Polizeipräsidium Niederbayern ruft alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, besonders vorausschauend zu fahren und ihre Geschwindigkeit den aktuellen winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.