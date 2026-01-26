type here...
Winterliche Straßenverhältnisse in Niederbayern: 20 Unfälle und zeitweise Sperrung der A3
Polizeipräsidium Niederbayern
Winterliche Straßenverhältnisse in Niederbayern: 20 Unfälle und zeitweise Sperrung der A3

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Niederbayern. Seit der Nacht auf den 26. Januar 2026 haben winterliche Straßenverhältnisse zu rund 20 Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern geführt. Zum Glück blieb es meist bei Blechschäden.

Unfall im Bereich Geiselhöring/Hainsbach

Ein Autofahrer kam in den frühen Morgenstunden im Bereich Geiselhöring/Hainsbach aufgrund der glatten Straßen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schleudern auf der A3 führt zur Sperrung

Auf der Autobahn A3 kam es gegen 23.00 Uhr zu einem weiteren Unfall. Zwischen den Anschlussstellen Schwarzach und Bogen geriet ein Lkw ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Bergungsarbeiten machten eine kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn notwendig. Seit etwa 06.30 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei befahrbar. 

Appell der Polizei

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den winterlichen Bedingungen anzupassen und vorausschauend zu fahren.

Veröffentlicht: 26.01.2026, 07.15 Uhr

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel