Winterprobleme der Bahn: Schnieder will keine Bundeswehr-Hilfe

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hält Hilfe von der Bundeswehr beim Winterdienst der Deutschen Bahn nicht für nötig.

Winter bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das müsste schon eine große Schneekatastrophe sein, um einen solchen Einsatz zu rechtfertigen”, sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. “Wir müssen zusehen, dass wir die normalen Wetterlagen, wozu auch ein harter Winter gehört, mit eigenen Kräften und am besten auch fahrend bewältigen können.”

Zuletzt hatten Vertreter der Bahnbranche daran erinnert, dass in der DDR Soldaten der Nationalen Volksarmee in strengen Wintern dabei geholfen haben, die Gleise von Eis und Schnee freizuhalten.

Schnieder wiederum legte der Deutschen Bahn nahe, ihren Winterdienst zu verbessern. “Die Bahn kann das ein oder andere verbessern – in den Abläufen, bei der Vorbereitung, auch bei der Infrastruktur”, sagte er: “Aber wir werden immer Ereignisse haben, die wir mit der heutigen Technik nicht so bewältigen können, wie wir das früher mit den schweren Dieselloks konnten.”

Selbst mit beheizten Weichen komme man an einen Punkt, an dem es nicht mehr gehe. “Da muss manuell geräumt werden. Und bei Schneewehen kommen die Arbeiter mit dem Räumen nicht mehr hinterher”, so Schnieder.