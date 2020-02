„Wir haben es nicht geschafft dagegen zu halten“ | Die Stimmen zum FCA-Debakel in Frankfurt

Zum Auftakt des 21. Spieltags in der 1. Fußball-Bundesliga ging der FC Augsburg bei Eintracht Frankfurt 0:5 baden. Das haben die Beteiligten nach dem Spiel dazu gesagt.

Jeffrey Gouweleeuw: „Wir waren in der ersten Halbzeit gut in der Partie, haben aber unsere Chancen nicht nutzen können und gehen dann mit dem 0:1-Rückstand in die Pause. Die zweite Hälfte hat dann denkbar schlecht gestartet und wir haben es nicht mehr geschafft, dagegen zu halten. Die Gegentore fallen dann auch zu leicht. Wir müssen jetzt weiter positiv bleiben und es nächste Woche wieder besser machen.“

Alfred Finnbogason: „Die erste Hälfte war in Ordnung, nach den schnellen Gegentoren in der zweiten Halbzeit ist es dann aber schwer geworden. Wir haben nach dem 0:3 einen Moment gebraucht, um das zu verdauen, aber einfach nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. Dass es am Ende 5:0 stand, ist zu hoch, aber wir hatten so ein Spiel nicht erwartet.“

Timothy Chandler(Frankfurt): Das war ein perfekter Freitagabend für uns und die Fans. Normalerweise erziele ich nie mehr als zwei Tore pro Saison, in diesem Jahr sind es jetzt schon vier. Hoffentlich kommen noch ein paar dazu. Unter der Woche habe ich mit den Jungs noch gescherzt, dass mein „Tor-Jahr“ mit dem zweiten Tor schon wieder gelaufen ist (lacht). Das zweite Tor war keine einstudierte Variante, ich bin nur an den kurzen Pfosten gegangen, weil David Abraham nicht mehr auf dem Platz war. Der erste Doppelpack in meiner Karriere, ich bin überglücklich mit dem Ergebnis und meiner Ausbeute. Ich habe eine Tochter, die mich auf Trab hält. Ich habe Selbstvertrauen, bin öfter vor dem Tor, das macht einfach Spaß. Ich freue mich, dass es momentan so gut läuft. Ich hatte mit Filip darüber gesprochen, dass es schwer zu verteidigen ist, wenn der Ball auf den zweiten Pfosten kommt. Nach dem 2:0 haben wir es gut zu Ende gespielt. Es zeigt sich, dass wir im Winter gut gearbeitet haben. Alle sind topfit. Silva ist nicht sauer über den Torklau. Ich habe ja zwei gemacht, eins für ihn und eins für mich (lacht).

Kevin Trapp (Frankfurt): Timmys erster Doppelpack waren wichtige Tore für ihn und für uns. Er war lange verletzt, hat sich die Chance verdient und zahlt sie mit Leistung zurück. Wir stehen stabiler, sind aggressiv in den Zweikämpfen und lassen wenig zu. Wir haben es im Trainingslager angesprochen, öfter ohne Gegentor bleiben zu wollen. Wir haben weiter Selbstvertrauen getankt, es geht immer weiter. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn ich einen Ball halten darf. Die Punkte tun uns gut. Aber höhere Ziele zu formulieren, wäre aktuell vermessen. Wir müssen die Konzentration hochhalten. Jetzt spielen wir gegen Dortmund, die hohe Ziele haben. Wir müssen uns gut vorbereiten und regenerieren nach den anstrengenden Wochen. Wenn wir auftreten wie in dieser Woche, können wir jedem Gegner Probleme bereiten.

Stefan Ilsanker (Frankfurt): Man kann schwer in Worte fassen, wie dieser Abend mit den Fans hier für uns war. Während des Spiels hatten wir trotzdem noch ein paar Sachen dabei, die wir besser machen müssen. Aber am Ende haben wir sicherlich ein überragendes Spiel gemacht. Es waren zwei aufregende Wochen für mich. Erst der Wechsel auf den letzten Drücker, dann mein erster Einsatz ohne Training mit der Mannschaft und heute so ein Startelfdebüt.

Martin Schmidt (Trainer Augsburg): „Die erste Halbzeit war recht solide, wir hatten zwei, drei gute Chancen, geraten dann aber 0:1 in Rückstand. Wir haben uns in der Pause gesammelt und wollten besser nach vorne agieren und das Spiel zu unseren Gunsten drehen, aber wir haben uns dann den Schneid abkaufen lassen und nicht zu unserer Normalform gefunden. Dann kommt so eine zweite Halbzeit zustande.“

Adi Hütter (Trainer Frankfurt): „Ich denke, dass es über die gesamten 90 Minuten ein verdienter Sieg war. Wir müssen uns in der ersten Hälfte bei Kevin Trapp bedanken, die 1:0-Führung war dann sehr wichtig. Das 2:0 war der Schlüssel zum Erfolg, wir haben danach gutes Kombinationsspiel gezeigt und gut verteidigt. Ich bin stolz, dass wir 5:0 gewonnen haben.“