„Wir haben super gearbeitet“ | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg über Union Berlin

Der FC Augsburg feiert bei der Fanrückkehr einen enorm wichtigen Erfolg. Nach einem verdienten 2:0 über Union Berlin konnten drei Punkte im Abstiegskampf verbucht und die eigene fünf Spiele andauernde Sieglos-Serie beendet werden. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.

Michael Gregoritsch: „Es war super, dass wieder Zuschauer im Stadion waren. Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Das ist uns in der ersten Halbzeit eindrucksvoll gelungen. Hintenraus war der Sieg absolut verdient, wir hatten aber auch einiges aufzuarbeiten nach drei Rückrundenspielen ohne Sieg. Wir haben super gearbeitet in den letzten zwei Wochen und mit Leidenschaft können wir richtig guten Fußball spielen.“

André Hahn: „Es war von Beginn an ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben gut gepresst, waren präsent und aggressiv, haben viele Zweikämpfe gewonnen und Torchancen herausgespielt. Das war sicher unsere beste Leistung in der Rückrunde. Diese Tugenden brauchen wir auch in den kommenden Partien, dann bin ich sicher, dass wir auch die nötigen Punkte holen werden.“

Rafał Gikiewicz: „Ich freue mich sehr über den Sieg, denn es war für mich persönlich nicht einfach, sieben Tage in Quarantäne zu verbringen. Es ist toll, dass wir zu Null gespielt haben und wir waren klar die bessere Mannschaft. Gegen meinen Ex-Verein ist es außerdem etwas Besonderes, weil ich jetzt seit zwei Jahren kein Spiel gegen Union verloren habe. Außerdem freue ich mich sehr darüber, dass wieder Fans im Stadion waren – das ist gleich ein ganz anderes Gefühl.“

Niklas Dorsch: „Auch wenn es nur 7.600 Zuschauer waren, es war gleich wieder ein anderes Gefühl im Stadion. Die Fans haben jede Aktion von uns begleitet und das war auch der Grund dafür, dass wir so dominant spielen konnten. Wir haben gezeigt, dass wir besonders in Heimspielen stark auftreten. Das müssen wir aber auch auswärts auf den Platz bringen, dann ist alles möglich. Ich bin sicher, dass uns dieses Spiel weiter Selbstvertrauen geben wird.“

Christopher Trimmel (Union): Augsburg hat das gut gemacht, war auch ein Stück weit giftiger. Beim ersten Tor machen wir einen Fehler, das zweite ist ein Traumtor. Das größte Manko heute waren die zweiten Bälle, die waren fast immer bei Augsburg. So haben wir am Ende vielleicht sogar verdient verloren.”

Andreas Luthe (Union): “Wir sind nicht an unser Leistungsniveau der vergangenen Wochen herangekommen. Das betrifft jeden einzelnen. Da geht es auch nicht darum, wer gefehlt hat. Die Elf und die eingewechselten Spieler, die auf dem Platz standen, sind nicht ans Maximum gekommen.” Auch seinen Anteil am 0:1-Rückstand betrachtet der Torhüter kritisch: “Ich muss sehen, dass Robin da zu sehr unter Druck ist und ich ihn so nicht anspielen darf.”

Stefan Reuter (Geschäftsführer Augsburg): „Es gibt keinen Ersatz für Siege. Es ist Gold wert, wenn man vor Zuschauern spielen kann, es hilft, wenn wir gepusht werden. Wir haben ein tolles Stadion, da ist bereits eine super Atmosphäre, wenn „nur“ 7.600 Fans da sind“

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): „Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben es vor der Pause aber versäumt, ein zweites Tor nachzulegen. Das ist uns in der zweiten Hälfte mit dem Traumtor von André Hahn gelungen. Es freut mich sehr für die Mannschaft, wir mussten nach dem letzten Spiel lange warten. Wir haben heute die Dinge umgesetzt, die wir besprochen haben. So muss es sein und so muss es weitergehen.“

Urs Fischer (Trainer Union): „Es war über 90 Minuten ein nicht unverdienter Sieg für den FCA. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, danach wurde es wild. Das hatte auch mit dem hohen Anlaufen von Augsburg zu tun, damit haben sie uns wirklich gestresst. Wir haben das eine oder andere Mal die falsche Entscheidung getroffen. Nach dem 0:2 war es sehr schwierig, zurückzukommen. Wir hatten über das ganze Spiel auch unsere Möglichkeiten, aber uns hat die Kaltschnäuzigkeit gefehlt.“ zur Entstehung des 1:0: „Luthes Patzer war schon wild“

Quelle: fcaugsburg.de/fc-union-berlin.de