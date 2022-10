Der FCA kommt im Spiel gegen Wolfsburg nach einem unglücklichen 0:1 Rückstand stark zurück. In einer phasenweise sehr hitzigen Partie fehlt den Schwaben am Ende das nötige Glück, um die Serie von drei Siegen fortzusetzen. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Tomáš Koubek: „Wir sind richtig gut ins Spiel gestartet und haben Wolfsburg unter Druck gesetzt. Nach dem Rückstand haben wir uns in der Halbzeit vorgenommen, noch mehr Druck auszuüben, und wurden dann mit einem Tor belohnt. Mir persönlich hat mein Einsatz heute äußerst viel Spaß gemacht, ich habe versucht, den Moment zu genießen. Ich wollte bereit sein, wenn die Chance kommt, das war ich. Ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte, für mich persönlich war es wichtig zu zeigen, dass ich Bundesliga spielen.“

Robert Gumny: „Wir haben die Anfangsphase dominiert, mussten dann aber einen Rückschlag hinnehmen. Am Ende nehmen wir den Punkt aber gerne mit. Es war mein erstes Tor in dieser Saison, in der ich – anders als in der Vorsaison – deutlich offensiver spiele. Tomáš hat uns heute sehr geholfen und es freut mich für ihn, dass er so ein Spiel abgeliefert hat.