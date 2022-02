Der FC Augsburg hätte nach der Auswärtsniederlage in Gladbach zuhause gegen Freiburg dringend punkten müssen, daraus wurde nichts. Ein bemühter, aber zu harmloser FCA verlor trotz einer engagierten Leistung gegen den Sportclub mit 1:2. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Michael Gregoritsch: „Wir hätten einen Punkt holen müssen, haben das aber nicht geschafft. Das zweite Tor müssen wir besser verteidigen, denn das war hintenraus spielentscheidend. Wir wollten unbedingt in der zweiten Halbzeit noch ein Tor machen, sind da auch nah dran, aber am Ende hat es nicht gereicht. Gegen Dortmund müssen wir jetzt alles auf den Platz bringen und unsere Heimstärke zeigen.“

Rafał Gikiewicz: „Die Niederlage tut weh, weil wir die Gegentore zu einfach bekommen. Auch ich muss bei dem zweiten Tor besser reagieren. Dann haben wir hier die Chance, das Spiel zu gewinnen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, die Fans gleich mitzunehmen, doch dann kassieren wir nach drei Minuten das erste Gegentor. Aber es hilft nichts, wir müssen weiter hart arbeiten und uns das Selbstvertrauen im Training und durch gelungene Aktionen im Spiel zurückholen. Es hilft auch nichts, auf andere zu schauen. Wir müssen selbst punkten und unseren Job machen.“

Reiner Maurer: „Ich bin vom Ergebnis enttäuscht, denn ein Punkt wäre sicher möglich gewesen und in meinen Augen auch verdient. Wir hatten zum Schluss durch Alfred Finnbogason oder Michael Gregoritsch große Chancen zum Ausgleich. Wir sind nach dem frühen Rückstand mit einer tollen Leidenschaft zurückgekommen. Den Freistoß vor dem 1:2 haben wir schlecht verteidigt. Uns hat heute die letzte Konsequenz gefehlt, sowohl in der Verteidigung als auch im gegnerischen Strafraum. Wir haben aber auch gesehen, dass wir das Können haben, um ein Spiel zu drehen. Es braucht aber auch etwas Glück. Ich denke, dass Freiburg der glückliche, aber nicht unverdiente Sieger ist. Es ist sehr schade, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen.“

Christian Streich: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben ein schönes Tor gemacht. Dann bekommen wir ein Gegentor, das wir nicht bekommen dürfen. Insgesamt waren wir heute besser als in den letzten zwei Spielen. Wir hatten fußballerisch bessere Szenen, in der zweiten Halbzeiten waren wir bei unseren Möglichkeiten aber nicht ruhig genug und auch nicht mehr so präsent in den Zweikämpfen. Am Ende ist es kein unverdienter Sieg für uns, auch wenn Alfred Finnbogason kurz vor Schluss das 2:2 auf dem Fuß hatte. Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal in Augsburg gewinnen konnten. Ich wünsche Augsburg alles Gute, dass sie in der Klasse bleiben.“