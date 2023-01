Nach einem irren Comeback gegen Australien greifen die deutschen Hockey-Männer am Sonntag nach Gold. Auf dem Weg zum ersten WM-Titel seit 17 Jahren trifft die DHB-Auswahl am Sonntag auf Belgien. Bundestrainer Andre Henning will die Vorbereitung auf das Endspiel dabei eher auf die Stärken seines Teams ausrichten. Kapitän Mats Grambusch ist sich derweil schon sicher, wie die Partie enden wird.









Live im TV gibt es das Spiel allerdings nicht zu sehen. Der Streamingdienst DAZN hat die Exklusivrechte dieser WM.