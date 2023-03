„Wir kommen wieder…keine Frage!“ | Augsburger Panther mit ordentlichem „Abschiedsspiel“ in Frankfurt

Die Augsburger Panther haben sich in ihrem (vorerst) letzten DEL-Spiel mit Anstand verabschiedet. Unterstützt von etwa 600 Schlachtenbummlern zeigten sie in Frankfurt ein ordentliches Spiel, verloren aber dennoch mit 3:4. Nun beginnt die große Zeit des Zitterns und Bibberns.

Die Augsburger Panther und ihre Fans wollten sich mit Anstand aus dieser enttäuschenden Saison verabschieden. Etwa 600 Schlachtenbummler hatten den AEV nach Frankfurt in einem Buskonvoi begleitet und sorgten für eine tolle Stimmung. Auch der frühe Rückstand durch Schwartz (6.) sollte daran nichts ändern. Kurz vor der ersten Pause konnte Kuffner dem Jubel der Fans zum 1:1 ausgleichen.

Die Panther sollten in der Folge befreit aufspielen, die 2:1-Führung durch ein Powerplay-Tor von Wännström war sicher nicht unverdient (35.). Für eine Pausenführung reichte dies allerdings nicht, weil ausgerechnet der frühere Augsburger Brett Breitkreuz in Überzahlspiel nützen konnte (38.).

Die Löwen drückten im letzten Drittel enorm auf das Tor von AEV-Schlussmann Markus Keller. Mit einem Sieg konnten die Hessen aus eigener Kraft den Einzug in die Playoffs schaffen. Nachdem Vandane sechs Minuten vor dem Ende für den Aufsteiger treffen konnte, schien ihnen die Teilnahme nicht mehr zu nehmen. Augsburg meldete sich allerdings in Person von Samuel Soramies Sekunden später wieder zurück. Bei diesem 3:3 sollte es bis zum Ende der regulären Spielzeit bleiben. Die Verlängerung musste diese letzte Hauptrundenpartie entscheiden. Scarlett konnte 22 Sekunden vor dem Ende der Zusatzschicht bei einer Strafzeit gegen Panther-Angreifer Kuffner den Platz zum 4:3 nützen.

Frankfurt zog in die Playoffs gegen Düsseldorf ein, für die Schwaben beginnt nun die Zeit des Zitterns und Bibberns. Wenn Dresden, Kassel oder Krefeld sich den Titel im Unterhaus sichern, führt der Aufzug das DEL-Gründungsmitglied in die DEL2. Da Krefeld und Dresden im Playoff-Viertelfinale aufeinandertreffen haben letztlich „nur“ zwei von drei Teams die Chance auf die Qualifikation. Der gute Auftritt am Main könnte dann der letzte für längere Zeit gewesen, doch „Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage!“, wie es auf einem Banner der Fans zu lesen gab.