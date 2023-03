„Wir müssen leidensfähig sein“ | Kann der FC Augsburg ausgerechnet beim FC Bayern München den Auswärtsfluch brechen?

Der FC Augsburg ist in diesem Kalenderjahr in fremden Stadien noch ohne Erfolgserlebnis. Heute geht es für die Schwaben zum FC Bayern. Kann der FCA ausgerechnet in München den Fluch beenden? Einmal hatten sie den Meister in dieser Saison bereits geschlagen.

Unter der Woche hatte der FC Bayern in der Champions League Paris Saint-Germain mit den Weltstars Messi und Mbappe ausgeschaltet, heute geht es ein Regalfach weiter unten weiter. Um 15:30 Uhr wird der FC Augsburg versuchen, nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel auch im Rückspiel zu punkten.

„Wir haben es in dieser Saison schon zweimal geschafft, sehr gut gegen Bayern zu spielen“, so ein zuversichtlicher FCA-Coach Enrico Maaßen. Zuletzt hatte seine Mannschaft reichlich gepunktet, doch nur im heimischen Stadion. Aus der Fremde ist Augsburg in 2023 noch ohne Erfolgserlebnis heimgekehrt, dies wird aber (trotz des nahen Auswärtsspiels) nichts Großartiges am Ablauf vor dem heutigen Spiel ändern. In der Mannschaft ist diese Negativserie kein Thema. „Wir haben in der Hinrunde unsere Spiele eher auswärts gewonnen, nicht zu Hause. Jetzt haben wir in der Rückrunde die Spiele zu Hause gewonnen.“ Doch Maaßen legt den Finger in die Wunde „Wir müssen die einfachen Fehler abstellen, dann bekommst du auch auswärts die Sicherheit“

Bayern braucht die Punkte auch

Leicht wird dies dem FCA in München aber sicher nicht fallen. Die Tabellenführung der Oberbayern ist knapp, nur das Torverhältnis trennt sie aktuell von Borussia Dortmund. Einen Punktverlust oder gar eine Niederlage kann sich der FC Bayern in dieser Phase der Saison eigentlich nicht leisten. „Ich spiele lieber gegen Bayern, wenn es für sie um nichts mehr geht“, so Augsburgs Sportgeschäftsführer Stefan Reuter mit einem Augenzwinkern. Mit Blick auf die Mittwochspartie der Münchener gegen PSG kann man diesen Wunsch nachvollziehen. Der FCB präsentierte sich in der Defensive einsatzwillig und zweikampfstark, im Angriff zielsicher. Augsburg könnte es allerdings gelegen kommen, dass mit dem starken Choupo-Moting der 1:0-Torschütze vom Wochenspiel bei den Roten angeschlagen fehlen wird. „Wir werden ein paar Wechsel machen müssen, weil nicht alle bei hundert Prozent sind“, kündigte Bayern-Coach Julian Nagelsmann weitere Umstellungen an.

Gelingt der zweite Coup in dieser Saison?

„Wir müssen sehr leidensfähig sein, weil wir sehr viel laufen müssen. Wir werden sehr oft den Ball nicht haben, aber wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir sie schlagen können. Das ist auch bei Bayern im Kopf, da bin ich mir sicher“, gibt Maaßen die Marschroute vor. Mit Rexhbecaj steht ihm dafür ein wichtiger Kämpfer nach Verletzung wieder zur Verfügung. Auch Sturmspitze Berisha könnte in München wieder von Beginn an auflaufen. „Wir brauchen einen außergewöhnlichen Tag, Bayern einen nicht so guten, dann haben wir eine Chance“. Eine Chance, um im dritten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit (1:0 in der Bundesliga/2:5 im Pokal) das zweite Mal etwas einzufahren, zum ersten Mal in einem Auswärtsspiel in 2023.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt – Cancelo, Goretzka, Kimmich, Davies – Musiala, Sané – Müller

FC Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Bauer, Iago – Engels, Baumgartlinger – Maier, Demirovic – Beljo, Berisha