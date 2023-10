„Wir müssen uns mit Menschlichkeit, Empathie und Respekt begegnen“ – Augsburger OB Weber mit Friedensappell an alle Einwohner

Angesichts des Krieges in Israel sind auch viele Bürgerinnen und Bürger in Augsburg besorgt über den Konflikt und seine Auswirkungen vor Ort. Oberbürgermeisterin Eva Weber hat sich deshalb mit einem Friedensappell an alle Einwohner gewandt, um auf die Dringlichkeit eines friedlichen Miteinanders hinzuweisen.

In einem knapp zweiminütigen Video betont sie den Wert des friedlichen Zusammenlebens in Augsburg und appelliert an die Menschen, respektvoll miteinander umzugehen: „In unserer Tradition als Friedensstadt ist uns das friedvolle Miteinander hier in Augsburg das höchste Gut. Wir müssen uns mit Menschlichkeit, Empathie und Respekt begegnen.“ Und weiter: „Selbstverständlich muss sein, dass wir keine feindseligen Parolen verbreiten, dass wir Haltung zeigen für das grundlegende, was uns alle ausmacht und eint: Unsere Menschenrechte.Und es muss selbstverständlich sein, dass wir uns gegenseitig in unserer

Trauer um die vielen Toten und unzähligen Verletzten respektieren.“

In dem Appell wendet sie sich klar gegen die Relativierung und Glorifizierung von Terror und Gewalt aus und betont erneut, dass die Stadt Augsburg fest an der Seite Israels steht.

Der Friedensappell der Oberbürgermeisterin ist auf der Startseite der städtischen Homepage augsburg.de, auf allen Social-Media-Konten sowie auf dem YouTube-Kanal der Stadt Augsburg zu sehen.

Hier die Ansprache im Wortlaut