„Wir sind besser vorbereitet als in der Vergangenheit“ – Söder wendet sich an die Menschen in Bayern

Mit einer Videobotschaft wendet sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an die Menschen in Bayern. Grund für die Botschaft waren die weiter steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen. Dabei versuchte er den Menschen Mut zuzusprechen. „Wenn wir alle mitmachen, können wir den Winter gut überstehen. Wir sind besser vorbereitet als in der Vergangenheit. Nehmen wir aufeinander Rücksicht, bleiben wir geduldig und geben anderen auch Optimismus.„, so Söder.

