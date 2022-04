„Wir sind gefordert, das wissen wir“ | Für den FC Augsburg ist in Bochum verlieren (eigentlich) verboten

Vier Spieltage vor Saisonende steckt der FC Augsburg weiter mitten im Abstiegskampf, Punkte müssen her. In Bochum ist heute Nachmittag (15:30 Uhr) verlieren (eigentlich) verboten, doch der VfL hat Großes vor. Für den Aufsteiger geht es vor eigenem Publikum um den vorzeitigen Klassenerhalt.

Der FC Augsburg hätte sich in der vergangenen Woche den Abstiegssorgen größtenteils entledigen können, hätte… Nach der unnötigen Niederlage gegen Hertha BSC (zum Beitrag) sind die Schwaben weiterhin in der Verlosung um die Bundesliga-Tickets dabei. Vor dem Spiel am Sonntagnachmittag in Bochum trennen den FCA nur vier Zähler von der Abstiegszone. Eine Niederlage im Ruhrstadion ist für die Weinzierl-Truppe auch mit Blick auf die letzte Partie des Spieltags zwischen Hertha und Stuttgart (eigentlich) verboten. Sollten die Rot-grün-weißen als Verlierer vom Platz gehen und der VfB in der Hauptstadt einen Dreier einfahren, würde der Vorsprung um einen weiteren Zähler schmelzen.

Nach schwachem Spiel geht der Blick wieder nach vorne

Nach zuvor guten und engagierten Leistungen hatte Augsburg gegen Berlin vieles vermissen lassen, zu ideenlos zeigte man sich vor dem gegnerischen Tor. Den kämpferischen Herthanern hatte man so wenig Zwingendes entgegenzusetzen. Nicht jedem Spieler war anzumerken, dass er den Ernst der Lage voll im Blick hatte. Dies muss heute anders werden: „Wir sind motiviert und haben in dieser Woche nochmals explizit den Leistungsgedanken in den Vordergrund gestellt, auch im Training!“, Trainer Markus Weinzierl.

Heimstarke Bochumer wollen den vorzeitigen Klassenerhalt

Mit einer anderen Einstellung und mehr Spielwitz will der FCA den vorzeitigen Klassenerhalt der Bochumer verhindern und sich selbst wieder in eine bessere Ausgangslage bringen. Der Aufsteiger aus dem Kohlenpott benötigt nach aktuell 36 Zählern nur noch einen Sieg. „Wir können mit einem tollen Ergebnis etwas ganz Großes erreichen.“, so Bochums Coach Thomas Reis. Die Heimstärke könnte für die Blau-weißen dabei ein Trumpf sein, 25 Punkte wanderten alleine in der eigenen Arena auf ihrem Konto. Zuletzt setzte es für den VfL nach einer schwachen Leistung aber eine verdiente 0:3-Niederlage in Freiburg. Der frühere FCAler Stafylidis und Trainer Reis sahen im Breisgau zudem die Rote Karte und werden heute nicht aktiv teilnehmen können.

Verlieren (eigentlich) verboten

Zweimal hatte es das Duell Augsburg-Bochum bereits gegeben, sowohl in der Hinrunde in der WWK Arena, als auch im DFB-Pokal im Ruhrgebiet hatte es Siege für den VfL gegeben. Für beide Mannschaften geht es heute nochmals um viel, verlieren ist (eigentlich) verboten. Für Augsburg gilt dies noch deutlicher, als für die Hausherren. „Der Druck wird größer, die Spiele weniger“, weiß auch Weinzierl. „Wir sind gefordert, das wissen wir.“

Voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Maier, Dorsch – Caligiuri, Vargas – Hahn, Gregoritsch