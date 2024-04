„Wir sind immer noch seit fünf Spielen ungeschlagen“ | Die Stimmen zum Remis zwischen dem FC Augsburg und Köln

Der FC Augsburg ist seit nunmehr fünf Spielen in Serie ungeschlagen. Gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Köln reichte es nach einer engagierten Partie allerdings nur zu einem 1:1-Unentschieden. Das hatten die Beteiligten nach der Partie dazu zu sagen.

Kevin Mbabu: „Wir hatten es heute in der eigenen Hand und haben viele Chancen liegen gelassen, deshalb sind wir zunächst natürlich enttäuscht. Aber so ist Fußball, wir sind immer noch seit fünf Spielen ungeschlagen und schauen weiter positiv nach vorne.“

Felix Uduokhai: „Direkt nach dem Spiel ist man schon etwas enttäuscht, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Wir hatten viele gute Chancen, haben es bis zum letzten Drittel richtig gut gespielt, aber der letzte und entscheidende Pass ist uns dann häufig nicht gelungen. Trotzdem ist der Punkt wichtig, denn wir hatten auch die ein oder andere Kontersituation gegen uns, in der wir etwas offen waren. Das Selbstbewusstsein steigt von Spiel zu Spiel, wir haben Köln dominiert und hatten das Spiel gut im Griff, konnten aber leider nicht gewinnen. Trotzdem haben wir derzeit einfach eine Riesenfreude am Spielen.“

Arne Maier: „Obwohl wir weiter fünf Spiele in Folge ungeschlagen sind, gehen wir heute mit gemischten Gefühlen nach Hause. Wir waren überlegen, haben uns ein Chancenplus herausgespielt und besonders in der zweiten Halbzeit dominiert – wir wollten es unbedingt und haben alles nach vorne geworfen. Am Ende hat dann aber einfach das kleine Quäntchen Glück zum Sieg gefehlt. Trotzdem haben wir jetzt wieder einen Punkt mehr und schauen demnach positiv nach vorne.“

Phillip Tietz: „Wir wussten, dass es heute ein schwieriger Kampf wird, haben aber ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Ball wollte nicht ein zweites Mal über die Linie, solche Tage gibt es auch. Natürlich wollten wir gerade vor heimischer Kulisse mehr rausholen, aber letztendlich haben wir einen Punkt mehr und sind das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen. Das ist ein Beweis dafür, dass es gut ist, was wir aktuell machen.“

Davie Selke (1.FC Köln): „Für uns zählen nur noch Siege und wir wollten auch hier gewinnen“, sagte er. Das Positive war: „Wir haben nach dem Rückschlag eine gute Reaktion gezeigt.“ Es sei das erwartete Spiel gewesen mit vielen zweiten Bällen, viel Kampf und Leidenschaft. Dabei könne man mit der zweiten Halbzeit aber „nicht zufrieden“ sein: „Da haben wir außen zu viel Raum gelassen, wodurch Augsburg Druck erzeugen konnte. Wir hätten auch noch einen Lucky Punch setzen können, hatten in der einen oder anderen Situation aber auch Glück.“





Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute versucht, die nächsten drei Punkte zu holen. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir haben die zweite Halbzeit allerdings total kontrolliert, waren viel in der gegnerischen Hälfte und haben viele Flanken geschlagen. Gleichzeitig haben wir aber auch die ein oder andere Umschaltmöglichkeit zugelassen, durch die wir das Spiel auch hätten verlieren können. Insgesamt waren wir über 90 Minuten aber die bessere Mannschaft.“

Timo Schultz (Trainer 1. FC Köln): „Ein sehr, sehr intensives Spiel. Wir sind mit offenem Visier aufgetreten und voll auf drei Punkte gegangen. Die Mannschaft hat sich von der ersten bis zur letzten Minute in alles reingeschmissen und hatte offensiv auch viele vielversprechende Ansätze – leider haben wir es nicht geschafft, einige Situation noch klarer auszuspielen. Trotzdem schießen wir ein schönes Tor und haben während der Augsburger Drangperiode sehr gut verteidigt. Wir wollten eigentlich nicht mehr unentschieden spielen, aber nehmen den Punkt dann doch gerne mit nach Köln.“

Quelle: fcaugsburg.de /fc-koeln.de