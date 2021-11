Wir spielen in den Weihnachtsferien! – Landkreis Günzburg mit neuer Aktion für Familien und Spielebegeisterte

Alle Interessierten und Spielebegeisterten können sich vom 29.11.2021 bis 20.12.2021 über das Online-Anmeldeportal www.freizeitprogramm.landkreis-guenzburg.de zur neuen Spieleausleihe anmelden und sich bis zu 5 Spiele aus über 750 Gesellschaftsspielen reservieren.

Abgeholt werden können die Spiele am 22.12. und 23.12.2021 zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr beim Büro der Kommunalen Jugendarbeit Günzburg in der Krankenhausstr. 36 in Günzburg. Rückgabe der Spiele ist dann nach Ende der Weihnachtsfeien am Montag, den 10.01.2022 und Dienstag, den 11.01.2022 jeweils von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr wieder an gleicher Stelle.

Die Spieleausgabe sowie die -rückgabe erfolgt gemäß den aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregelungen.