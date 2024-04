„Wir wissen wo wir herkommen und wo hier hinwollen“ | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg bei Hoffenheim

Nach fünf Spielen ohne Niederlage musste sich der FC Augsburg am Sonntagnachmittag mit 3:1 bei der TSG Hoffenheim geschlagen geben. Dies hatten die Beteiligten nach der Partie dazu zu sagen.

Jeffrey Gouweleeuw: „Es war heute ein anstrengendes Spiel für uns. Es lief besser, als der Trainer zurück auf die Viererkette gestellt hat, bis dahin haben wir uns schwergetan. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir dann einige gute Chancen herausgespielt, diese Möglichkeiten aber nicht konsequent genug genutzt. Trotzdem: Wir wissen wo wir herkommen und wo hier hinwollen – es sind noch einige Spiele zu spielen, viele Punkte zu holen. Am Freitag machen wir gegen Union Berlin weiter.“

Phillip Tietz: „In den ersten 20 Minuten waren wir unachtsam und haben einige Stellungsfehler begangen, deshalb war die erste Hälfte gar nicht gut. Die zweite Halbzeit war dann besser und ich hatte das Gefühl, dass auch noch ein Unentschieden drin ist. Am Ende hat es leider nicht mehr gereicht, jetzt haben wir nur noch wenige Tage bis Union, da wollen wir wieder einen Sieg feiern und in den letzten sechs Spiele so viele Punkte wie möglich holen.“

Ermedin Demirović: „Die Niederlage hier tut weh. Wir sind nicht so gut ins Spiel gestartet wie sonst. Es ist uns nicht gelugngen, den Gegner wie gewohnt unter Druck zu setzen. Als wir dann umgestellt haben, konnten wir zu alter Stärke zurückfinden. Einen 0:2-Rückstand aufzuholen ist dann aber natürlich trotzdem schwer. Wir haben uns einige Chancen herausgespielt, ein Tor erzielt und bis zum Schluss gekämpft, am Ende fehlte dann aber auch einfach noch ein bisschen Glück. Am Freitag steht bereits das nächste Spiel an, unser voller Fokus geht jetzt darauf, dass wir es dann wieder besser machen.“

Mads Pedersen: „Das Ergebnis heute ist natürlich enttäuschend, wir sind hierhergefahren und wollten drei Punkte mitnehmen. Dann geraten wir zwei Tore in Rückstand, kämpfen uns in der zweiten Halbzeit aber zurück und kreieren Chancen, die wir nicht konsequent genug zu Ende spielen. Trotzdem müssen wir das jetzt schnell aufarbeiten und abhaken, es steht eine kurze Woche bevor und wir konzentrieren uns auf unser nächstes Spiel am Freitag.“

Wout Weghorst (TSG Hoffenheim): „Wir sind super rausgekommen und haben 30 Minuten sehr souverän gespielt. In dieser Phase bereitet mir Pavel das 1:0 überragend vor, auch das 2:0 war verdient. Nach der ersten halben Stunde hatten wir dann zu viele einfache Ballverluste und sind etwas schlampig geworden. Darüber haben wir in der Pause gesprochen, Augsburg hatte aber dennoch viele Möglichkeiten nach dem Seitenwechsel. Aber auch wir hatten Chancen und am Ende haben wir alle zusammen wieder eine tolle Arbeitseinstellung gezeigt und alles getan, um drei Punkte zu holen. Das 3:1 war ein super Tor und eine Erleichterung, der Sieg war verdient.“

Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim): „Es ist ein gutes Gefühl, das Spiel gewonnen zu haben. Es war nicht einfach, aber wir wussten, dass es gegen Augsburg so wird. Wir haben im ersten Durchgang sehr gut gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Wir wollen nächstes Jahr europäisch spielen, das ist unser Ziel. Dafür müssen wir so weitermachen. Deshalb sind wir glücklich, dass wir die Partie gewonnen haben.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Wir haben das Spiel heute innerhalb der ersten 20 Minuten verloren und leider einige Fehler gemacht, die dem Gegner seine Momente ermöglicht haben. Dann haben wir eine kleine Anpassung gemacht und ich habe wieder eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, die alles versucht hat. Am Ende haben wir es leider nicht geschafft unsere Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen in Folge fortzusetzen, obwohl in der zweiten Halbzeit mehr möglich war. Wir haben bis zum Ende alles versucht, deshalb gibt es trotzdem positive Dinge, die wir für unser nächstes Spiel mitnehmen. Heute sind wir aber natürlich erstmal enttäuscht.“

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): „Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Die Augsburger haben uns mit ihrem System ein Stück weit überrascht, meine Mannschaft hat das aber überragend gelöst. Wir hatten in der ersten Hälfte die Kontrolle und Dominanz über das Spiel, in der zweiten Halbzeit sind wir dann ein wenig zu viel geschwommen und haben den Gästen Raum angeboten. Am Ende konnten wir das aber stabilisieren und haben unter dem Strich und vor allem aufgrund der Arbeit, die wir investiert haben, heute verdient gewonnen.“

Quelle: fcaugsburg.de/tsg-hoffenheim.de