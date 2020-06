„Wir4“ | Regionaler Tourismus stellt sich auf Wochenmärkten vor

Unter der Dachmarke „Wir4“ haben sich die Landkreise Neuburg–Schrobenhausen, Eichstätt, Pfaffenhofen sowie die Stadt Ingolstadt zusammengeschlossen, um sich im Pavillon der Region auf der Landesgartenschau zu präsentieren. Da die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben wurde, präsentieren „Wir4“ den Bürgern vor Ort ein Alternativprogramm.

Unter Federführung der Stadt Ingolstadt besucht „Wir4“ im Juli fünf Wochenmärkten in der Region. Dort werden Tourismus-Experten den Bürgern nahegelegene touristische Möglichkeiten präsentieren und Anregung für den Urlaub daheim geben.

Folgende Wochenmarkt-Termine sind vorgesehen: 2. Juli in Schrobenhausen, 4. Juli in Pfaffenhofen, 11. Juli in Ingolstadt, 18. Juli in Neuburg sowie 25. Juli in Eichstätt.