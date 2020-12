Kommt Augsburger Impfzentrum nach Haunstetten? – Bäuerle-Ambulanz wird Betreiber

Wie alle anderen kreisfreien Städte ist auch Augsburg aufgefordert, bis zum 15. Dezember 2020 ein kommunales Impfzentrum einzurichten. Den Betrieb und die Organisation hatte die Stadt Augsburg ausgeschrieben. Die Bäuerle Ambulanz konnte die Ausschreibung für sich gewinnen.

„Die Bäuerle Ambulanz betreibt das lokale Corona-Testzentrum an der Augsburger Messe. Die Organisation und den Betrieb hat die Bäuerle Ambulanz hervorragend gemeistert, die Abläufe sind gut organisiert und die Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern positiv. Ich bin mir also sicher, dass wir für das Impfzentrum einen starken Partner gewinnen konnten“, so Gesundheitsreferent Reiner Erben.

Den Vorgaben des Freistaats Bayern entsprechend wird alles so vorbereitet, dass ab 15. Dezember 2020 in Augsburg geimpft werden kann – wenn Impfstoff vorhanden ist. Zunächst soll in mobilen Teams geimpft werden. Da vor allem zuerst Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheime oder Personal in der ambulanten Pflege oder in Krankenhäusern und im Rettungsdienst geimpft werden sollen, erfolgt die Impfung direkt in den Einrichtungen. Ab Anfang Januar soll dann auch zentral in einem Impfzentrum geimpft werden.

Kapazität wird nach und nach erhöht

Die Stadt Augsburg plant Kapazitäten mit täglich bis zu 1.500 Impfungen aufzubauen. Die staatliche Vorgabe sind 250 Impfungen pro Tag. Zum Start der Impfungen am 15. Dezember 2020 werden zunächst 250 Impfungen täglich angeboten. Die Kapazität wird dann nach und nach erhöht. Dies hängt vor allem von dem zur Verfügung stehenden Impfstoff und von Personalkräften ab.

Impfung erfolgt nach Terminvereinbarung

Die Impfung der Bevölkerung im Impfzentrum erfolgt – wie auch beim Testzentrum – nur nach vorheriger Terminvereinbarung über eine Online-Plattform oder telefonisch. Wer wann geimpft wird, wird der Stadt Augsburg durch den Freistaat Bayern vorgegeben. Das Vorgehen orientiert sich an den Beschlüssen der Impfkommission.

Für die Unterbringung des Impfzentrums wurden mehrere Standorte geprüft. Das ehemalige Betriebsgelände der Firma Fujitsu in Haunstetten ist hierbei in der engeren Auswahl. Die Stadt Augsburg befindet sich derzeit in Abstimmung mit dem Vermieter, der Walter Beteiligungen und Immobilen AG.