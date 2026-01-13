Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wirtschaftsflügel der Union kündigt Koalitionsfrieden mit SPD auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Wirtschaftsflügel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt die SPD-Pläne für eine Reform der Erbschaftsteuer komplett ab und kündigt den Koalitionsfrieden mit den Sozialdemokraten nach eigenen Worten auf.

Christian von Stetten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Steuererhöhungspläne der SPD sind ein Frontalangriff auf die deutschen Familienunternehmen und das Ende des letzten Jahres ausgerufenen Koalitionsfriedens. Was die SPD vorschlägt, wäre das faktische Ende der großen deutschen Familienunternehmen in unserem Land”, sagte der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten, der “Bild” (Mittwochsausgabe). Jetzt sei nicht die Zeit für Steuererhöhungen, sondern Zeit für Steuersenkungen für Bürger und Unternehmen.

“Die SPD hofft, mit Neid und Missgunst die nächsten Landtagswahlen zu überleben”, so von Stetten. “Aber so kann ein Parteivorsitzender und Bundesfinanzminister unser Land nicht positiv regieren und Vertrauen schaffen.” Im PKM sind gut ein Drittel der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten organisiert.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

