Wirtschaftsleistung stagniert im dritten Quartal 2025
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal unverändert geblieben. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit, die oft später korrigiert werden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.