Donnerstag, Oktober 30, 2025
5.6 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wirtschaftsleistung stagniert im dritten Quartal 2025

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal unverändert geblieben. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit, die oft später korrigiert werden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

