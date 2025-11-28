Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots

Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich für eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen.

Wirtschaftsrat Der Cdu Fordert Aufhebung Des Verbrenner-Verbots
Auspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Politik sollte den CO2-Ausstoß regulieren und nicht die Antriebsform”, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der “Rheinischen Post” (Freitag). Steiger weiter: “Statt starrer Flottenvorgaben braucht es ein vollständiges Umdenken: Ein EU-weiter und möglichst alle Sektoren und Energieträger umfassender CO2-Zertifikatehandel mit planbarem Reduktionsverlauf der verfügbaren Zertifikate ist geeignet dazu, Preissignale zu setzen.”

