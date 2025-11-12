Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
16.5 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wirtschaftsweise heben Konjunkturprognose an

Von DTS Nachrichtenagentur

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr leicht angehoben. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel