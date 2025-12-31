Newsletter
Mittwoch, Dezember 31, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wirtschaftsweiser hält Debatte um Rente für “komplett übertrieben”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Ökonom und Wirtschaftsweise Achim Truger hat die Debatten über Finanzierungsprobleme bei der gesetzlichen Rente als maßlos übertrieben und als Gift für die Konjunktur bezeichnet. “Dass sich junge Menschen sorgen, ist das Resultat von massiven Kampagnen, die behaupten, die Rente stehe kurz vor dem Kollaps und alles sei katastrophal”, sagte Truger dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Das sei nicht der Fall.

Wirtschaftsweiser Hält Debatte Um Rente Für &Quot;Komplett Übertrieben&Quot;
Achim Truger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auch er rechne mit einem Anstieg der Beiträge, die gesetzliche Rente werde aber die wichtigste Säule bei der Altersvorsorge bleiben, sagte er. “Sie so schlechtzureden, führt zu Verunsicherung und ist damit übrigens auch Gift für die Konjunktur.” Richtig sei, dass es durch den demografischen Wandel mehr Alte und weniger Junge gebe. “Die ganze Debatte um die Rente halte ich aber für komplett übertrieben.”

Es gebe noch viele Stellschrauben, um das System zu stabilisieren, sagte Truger. Als Beispiel nannte er etwa die Einbeziehung von Selbständigen, die bisher nicht abgesichert sind. Der Idee, das Renteneintrittsalter an die Anzahl der Beitragsjahre zu koppeln, kann der Ökonom zwar etwas abgewinnen. Er warnte zugleich: “Aber daran stört mich, dass Frauen stark belastet würden, weil sie meist größere Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie haben.”

