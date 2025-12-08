Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
14.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wirtschaftsweiser kritisiert Bas-Vorschlag zur Rente

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Wirtschaftsweise Martin Werding sieht den Vorschlag von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zur Kopplung des Renteneintrittsalters an die Zahl der Beitragsjahre kritisch. “Der Vorschlag ist nicht neu und wenig zielgenau. Es klingt nach einer sinnvollen Flexibilisierung der Regelaltersgrenze. Es ist aber nicht ersichtlich, wie er das Rentensystem insgesamt tragfähig machen soll”, sagte Werding dem “Handelsblatt” (Dienstagsausgabe).

Wirtschaftsweiser Kritisiert Bas-Vorschlag Zur Rente
Martin Werding (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Denn es würde die Altersgrenze insgesamt nicht nach hinten verschieben – und daher auch nicht viel Geld sparen.” Die Kopplung würde stattdessen darauf hinauslaufen, “dass sehr viele Menschen früher als andere in Rente gehen können, die das nicht nötig haben: gutverdienende Facharbeiter und eher Männer als Frauen”. Es wäre wie jetzt bei der Rente für besonders langjährig Versicherte, der sogenannten “Rente mit 63”, die mit 45 Beitragsjahren in Rente gehen können: “Wir wissen, dass der Großteil davon eben nicht abgearbeitet ist, wie viele Sozialdemokraten immer suggerieren. Sondern dass es sich eher um den goldenen Handschlag für die Elite der Facharbeiter handelt”, so der Bochumer Ökonom.

“Andersherum würde die Kopplung an die Beitragsjahre eben nicht die Härtefälle erreichen, die etwa wegen Krankheiten gar nicht viele Jahre in die Rentenkasse einzahlen können.” Zudem würde die Neuerung “das Grundprinzip aushebeln, dass man Lebenszeit für Bildung investieren kann und dafür – im besten Fall – mehr Rente bekommt. So würde etwa der Anreiz für ein Studium geringer werden”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Augsburg Stadt

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...

Neueste Artikel