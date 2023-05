Wissing nennt Verkaufszahlen des 49-Euro-Tickets „ermutigend“

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat knapp drei Wochen nach dem Start des sogenannten Deutschlandtickets eine erste positive Bilanz gezogen. „Die Verkaufszahlen sind sehr ermutigend“, sagte er im „Bericht aus Berlin“ des ARD-Hauptstadtstudios. Es gebe einen „regelrechten Run“ auf das Ticket.

Deutschlandticket, über dts Nachrichtenagentur

Der FDP-Politiker sprach in diesem Zusammenhang von „über zwei Millionen neuen Abonnenten“ für den ÖPNV. Dennoch sei die Situation an den jüngsten Feiertagen nicht anders gewesen, als sie es vor dem Deutschlandticket gewesen sei. „Wir haben an solchen Tagen immer etwas mehr Fahrgäste, aber auch mehr Personal bei der Bahn im Einsatz“, so Wissing. Insgesamt erwarte er, dass das 49-Euro-Ticket ein „großer Erfolg“ werde.