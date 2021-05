Wissler und Bartsch werden Spitzenkandidaten der Linken

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler und Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sollen ihre Partei als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl führen. Das teilte die Partei am Montag mit. Beide wurden demnach am Vormittag vom Parteivorstand nominiert.

Linkspartei-Logo auf Parteitag, über dts Nachrichtenagentur

Wissler ist seit 2009 Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag. Im Februar 2021 war sie gemeinsam mit Susanne Hennig-Wellsow zur Vorsitzenden der Bundespartei gewählt worden. Bartsch ist seit 2015 Chef der Bundestagsfraktion.

Er war bereits bei Bundestagswahl 2017 als Spitzenkandidat der Linken angetreten.