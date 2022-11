Zeit für die WM-Generalprobe: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Mittwoch gegen den Oman an. Dabei muss Bundestrainer Hansi Flick auf Thomas Müller und Antonio Rüdiger verzichten. Beide sind nach überstandenen Verletzungen noch nicht wieder einsatzbereit, am Samstag sollen sie ins Teamtraining einsteigen. Ob Rio-Held Mario Götze spielen wird, ist noch offen. Als eine Option für den Sturm sieht der Bundestrainer den DFB-Rückkehrer von Eintracht Frankfurt aber nicht.