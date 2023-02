Deutschlands Skisprung-Team hat zum fünften Mal in Folge WM-Gold im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Einzel-Weltmeisterin Katharina Althaus, der WM-Dritte Karl Geiger, Selina Freitag und Vizeweltmeister Andreas Wellinger siegten in Planica vor Norwegen und Olympiasieger Slowenien. Für Deutschland war es die dritte Goldmedaille in Slowenien, an allen war Althaus beteiligt.