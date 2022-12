Wm Sensation Marokko Steht Nach Sieg Gegen Portugal Im Halbfinale

Die nächste WM-Sensation ist perfekt: Marokko steht nach einem 1:0 gegen Portugal im Halbfinale. Im Gegensatz zu vielen anderen Teams hatten die Marokkaner tausende echte Fans im al-Thumama-Stadion von Doha, die die Arena zu einem echten Hexenkessel machten, während Youssef En-Nesyri in der 42. Minute per Kopf den Entscheidungstreffer erzielte.

Danach machen die Marokkaner professionell dicht. Portugal hatte erwartungsgemäß viel mehr Spielanteile, kam aber nicht durch, und auch dem mittlerweile vereinslosen Cristiano Ronaldo war die geringe Spielpraxis der letzten Monate anzumerken. Nach Gelb-Rot für Walid Cheddira in der 90. Minute konnten die Nordafrikaner selbst zu zehnt die Abwehrschlacht für sich entscheiden. Marokko trifft damit am Mittwoch auf den Gewinner des Spiels England gegen Frankreich, das am Abend ausgetragen wird.

Foto: WM-Viertelfinale Marokko-Portugal am 10.12.2022, Pressefoto ULMER/Michael Kienzler, über dts Nachrichtenagentur