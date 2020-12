„Ein harter Winter, Wochen der Entbehrung liegen vor uns“, so Augsburgs Landrat Martin Sailer zu Beginn einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Sailer rief zu Beginn des Lockdowns dazu auf, Kontakte zu vermeiden. „Wir schaffen es nur gemeinsam, wenn jeder an seiner Stelle seinen Beitrag der Solidarität in unserer Gesellschaft zeigt.“