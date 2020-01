Weihnachten ist vorbei, Heilig-Drei-König steht vor der Tür. Wer danach seinen Christbaum entsorgen will, der kann dies ab 7. Januar 2020 tun.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich von Tanne oder Fichte zu trennen. Das teilt der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (aws) mit:

1. Sonderabholung

Stellen Sie den komplett abgeschmückten Baum an einem gut zugänglichen Platz an der Anfahrtsstraße bereit – am besten dort, wo sonst auch die Mülltonnen zur Abholung bereitgestellt werden. Die Christbäume werden vom 7. Januar bis 13. Februar 2020 im Nachgang zur Leerung der braunen Biotonne von einem separaten Fahrzeug eingesammelt.

2. Selbstanlieferung

Am Wertstoff- & Service-Punkt Deponie Augsburg-Nord, Oberer Auweg 11, werden die komplett abgeschmückten Bäume kostenlos angenommen.