Wohin wechselt Erling Haaland im Jahr 2022?

Verlässt Erling Haaland dieses Jahr Borussia Dortmund und die Bundesliga? Nicht nur die Buchmacher gehen davon aus, dass der Norweger spätestens im Sommer 2022 zu einem anderen Verein wechselt. Auch wir glauben, dass Haaland nicht länger beim BVB bleiben wird. Aber wohin wird die Reise für den Stürmer gehen? Zieht es den Norweger etwa in eine andere europäische Liga? Und welche Vereine haben die besten Chancen, den Spieler für sich zu gewinnen? Wir beantworten alle Fragen rund um die sportliche Zukunft von Erling Haaland und verraten, wohin der Norweger im Sommer wechseln könnte.

Ein Verbleib von Haaland in Dortmund ist unwahrscheinlich. Für den Stürmer ist jetzt der Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu gehen. In Dortmund kann Haaland sich nicht viel weiter entwickeln. Einige Vereine scheinen ein Auge auf den talentierten Norweger geworfen zu haben. Der neue Verein muss in der Lage sein, sich den Stürmer zu leisten und Haaland selbst wird auch ein Wörtchen mitzureden haben, bei der Frage, wohin die Reise geht. Dadurch bleiben im Grunde nur eine Handvoll Vereine übrig, die wirklich für eine Verpflichtung von Erling Haaland in Frage kommen. Dieser Beitrag zeigt Ihnen wohin der Stürmer wahrscheinlich wechselt. Dies gibt Ihnen gute Chancen bei einer Sportwette auf den Transfer.

Paris Saint-Germain

Der französische Meister hat sicherlich das Geld, um Haaland zu verpflichten. Auch sportlich wäre dieser Wechsel eine Verbesserung für Haaland. Doch ist es wahrscheinlich, dass der Norweger für Paris spielen will? Die Mannschaft scheint aktuell nicht in Bestform zu sein. Selbst das Trio Neymar, Messi und Mbappe scheint keine Zukunft zu haben. Auch wenn Mbappe im Sommer zu Real Madrid gehen sollte, ist nicht wirklich Platz für Haaland in der Aufstellung von PSG. Wir halten einen Transfer von Haaland nach Paris für unwahrscheinlich.

Manchester City

Auch Manchester City hat genug Geld, um Haaland von den Dortmundern loszueisen. Aber passt der Stürmer in das System, das Guardiola in Manchester spielen lässt? Auf den ersten Blick sicherlich nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass dieses Problem behoben werden kann. Die Frage ist eher, ob Haaland nach Manchester möchte? Und wenn Manchester, wird es dann wirklich City sein? Oder vielleicht doch United? Wir halten einen Transfer von Haaland zu Manchester City durchaus für möglich. Es würde nicht überraschen, wenn auch Manchester United auf einmal als ernstzunehmender Bieter für die Dienste des Stürmers auftaucht und dem Stadtrivalen eins auswischt.

FC Bayern München

Denkt der FC Bayern München darüber nach, Haaland für sich zu gewinnen? Diese Frage haben die Verantwortlichen des FCB bereits bejaht. Alles andere wäre auch fahrlässig. Aber haben die Bayern überhaupt eine Chance auf den Stürmer? Das Problem für die Bayern ist sicherlich, dass man mit Lewandowski bereits einen der drei aktuell besten Stürmer der Welt im Kader hat. Eine Verpflichtung von Haaland würde also für alle Beteiligten nur Sinn machen, wenn Lewandowski den Verein verlassen würde. Und selbst dann ist bisher unklar, ob Haaland überhaupt in der Bundesliga bleiben will. Die Antwort ist wahrscheinlich ein klares Nein. Daher schätzen wir die Chancen der Kombi FC Bayern München und Haaland als gering ein.

FC Chelsea

Holt Chelsea im Sommer nach der Verpflichtung von Lukaku einen weiteren Top-Stürmer auf die Insel? Verwundern würde dies niemanden! Am Geld wird es nicht scheitern und es gibt wohl einige Verantwortliche und Fans in London, die lieber Haaland als Lukaku auflaufen sehen. Sportlich wäre dieser Wechsel mit Sicherheit eine der besten Entscheidungen für Haaland. Und unter Trainer Thomas Tuchel könnte der Stürmer unserer Meinung nach noch besser werden. Ein Wechsel von Haaland zu Chelsea ist unserer Meinung nach durchaus möglich. Für uns ist Chelsea der zweitgrößte Favorit auf eine Verpflichtung von Erling Haaland. Es gibt eigentlich nur einen Verein, der die Pläne der Londoner noch durchkreuzen könnte.

Real Madrid

Die Gerüchte um einen Wechsel von Erling Haaland zu Real Madrid halten sich hartnäckig. Die Spanier können sich den Norweger zu leisten. Und auch der Spieler selbst ist einem Wechsel in die spanische Hauptstadt wohl nicht abgeneigt. Sportlich wäre der Wechsel eine hervorragende Entscheidung für Haaland. Vor allem, wenn Real Madrid im Sommer auch Mbappe verpflichten kann. Und danach sieht es im Moment stark aus. Das Duo Mbappe und Haaland würde Madrid sofort zu einem der fünf besten Teams Europas machen. Und genau darauf läuft es unserer Meinung nach hinaus. Wir glauben, dass Erling Haaland im Sommer zu Real Madrid wechseln und den Verein an der Seite von Mbappe in ein neues goldenes Zeitalter führen wird.