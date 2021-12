„Wohl ein gerechtes Ergebnis“ | Die Stimmen zur Punkteteilung zwischen dem FCA und Fürth

Drei Punkte wären für beide Teams am letzten Spieltag vor Weihnachten Gold wert gewesen, am Ende reichte es zwischen dem FC Augsburg in Fürth aber nur zu einem leistungsgerechten torlosen Remis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.

Rafał Gikiewicz: „Dass wir zu Null gespielt haben, ist das Positive an diesem Spiel, in dem wir leider kein Tor gemacht haben. Chancen waren da, wir hatten mehr Aktionen als Fürth und waren dem Siegtreffer sicher ein Stück näher. Aber man hat auch gesehen, dass jedes Spiel in der Bundesliga schwer ist. Auch wenn wir gerne drei Punkte gehabt hätten, so ist ein Punkt auch ein Punkt. Damit müssen wir leben.“

Reece Oxford: „Wir hatten mehr vom Spiel als Fürth und auch die besseren Torchancen, aber Fürth hat in der Box gut verteidigt, sodass wir am Ende mit dem Unentschieden leben müssen. Insgesamt war die Hinrunde mit Aufs und Abs, zum Ende haben wir uns stabilisiert. Daran wollen wir in der Rückrunde anknüpfen und wir haben das Selbstbewusstsein, dass wir den Klassenerhalt in der Rückrunde klarmachen.“

André Hahn: „Wir hatten uns mehr vorgenommen als dieses 0:0. Wir haben in den ersten 25 schwergetan, sind dann aber deutlich besser ins Spiel gekommen. Insgesamt war die Leistung aber nicht gut und es war zu wenig, was wir auf den Platz gebracht haben. Daher ist es heute wohl ein gerechtes Ergebnis. Aber man muss klar feststellen, dass wir uns als Mannschaft im Laufe der Hinserie gesteigert haben und als Team zusammengewachsen sind. Daher werden wir in der Rückrunde die nötigen Punkte holen.“

Sascha Burchert (Fürth): „Wenn man die Tabelle anschaut natürlich kein Schritt nach vorne, wenn man aber die Entwicklung der letzten Wochen anschaut, finde ich ist es schon ein Schritt nach vorne, weil wir wieder zu Null gespielt haben, wieder gut verteidigt haben, eine gute Energie auf dem Platz hatten. Ich glaube, Augsburg war auch nicht ungefährlich in ein paar Situationen. Was Szenen mit Ball angeht, hatten wir vielleicht die besseren Aktionen, wo der letzte Pass gefehlt hat. Von daher ist das 0:0 glaube ich gerecht. Wir nehmen das Gefühl der letzten drei Spiele mit. Wo wir gut verteidigt haben, wenig Chancen zugelassen haben. Das muss der Weg in der Rückrunde weiter sein, wie wir punkten können. Von daher – auch wenn wir den Abstand nicht verkürzen konnten – gehen wir mit einem guten Gefühl – zwei Heimspiele hintereinander zu Null – in die Pause. Wenn wir so spielen, können wir noch mehr Punkte holen.“

Branimir Hrgota (Fürth): „Es war ein sehr harter Kampf heute von beiden Mannschaften. Es gab sehr viele Zweikämpfe. Wir versuchen und versuchen und versuchen. Wir haben uns gesagt, dass die Defensive heute Priorität hat. Das haben wir sehr gut gemacht. Klar kriegst du immer ein paar Torchancen gegen dich, aber das haben wir sehr gut verteidigt. Es war sehr sehr eng, trotzdem finde ich, dass es ein gutes Spiel war. Bisschen Glück hat nach vorne auch gefehlt, immer war noch ein Fuß dazwischen. Aber für uns war die Priorität, dass hinten erstmal die Null steht und wir müssen ackern und arbeiten, das haben wir gut gemacht. Schade, dass wir vorne kein Tor geschafft haben. Wir müssen so weiter arbeiten wie in den letzten Spielen, wenn wir das tun, werden wir auch punkten.“

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): „Wir wollten gewinnen, aber zum Ende der Englischen Woche hat uns etwas die Konsequenz gefehlt. Wir waren in allen Bereichen besser, hatten mehr Sprints, eine bessere Zweikampfquote und 14:3 Torschüsse, aber am Ende haben wir kein Tor erzielt. Wenn du nicht gewinnen kannst, dann darfst du nicht verlieren und musst einen Punkt mitnehmen. Das ist gelungen. Der Trend mit 1,5 Punkten aus den letzten acht Spielen stimmt, das nehmen wir für die Rückrunde mit.“

Stefan Leitl (Trainer Fürth): „Ich kann die Analyse von Markus Weinzierl eigentlich übernehmen. Wir sind gut reingekommen, aber Augsburg hat nach 30 Minuten deutlich besser ins Spiel gefunden. Wir hatten einige gute Situationen, ohne allerdings einen zwingenden Abschluss. Die Augsburger haben sich aus unseren Drucksituationen immer gut befreit und uns das Leben schwergemacht. Am Ende war nicht mehr für uns drin.“

Quellen: fcaugsburg.de/sgf1903.de