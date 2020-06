Wohl mehr als nur der „Küchenwein“ | Schwer betrunkene Frau verursacht Feuerwehreinsatz in Aichach

Samstag nachmittag gegen 13.45 Uhr kam es zu einem Küchenband in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsstraße in Aichach.

Eine 62jährige Bewohnerin hatte vergessen, rechtzeitig einen Kochtopf vom Herd zu nehmen. Nachdem das Essen angebrannt war, kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche. Aufmerksame Nachbarn verständigten Feuerwehr und Rettungskräfte, nachdem die ältere dazu aufgrund einer Alkoholisierung von knapp drei Promille augenscheinlich nicht mehr in der Lage war.

Ein zwischenzeitlich herbeigeeilter Hausmeister konnte zudem den Topf noch rechtzeitig von der Herdplatte nehmen. Glücklicherweise entstand kein weiterer Brandschaden. Die Frau blieb unverletzt. Die Feuerwehr Aichach konnte nach einem Entlüften der Wohnung wieder abrücken.

