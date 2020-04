Wohnbaugruppe Augsburg startet Neubauprojekt in Oberhausen

Die Wohnbaugruppe Augsburg hat mit dem Bau von 35 geförderten Wohnungen im Stadtteil Oberhausen begonnen. Die Wohnanlage entsteht an der Nordfriedhofstraße, auf einem Grundstück, auf dem vormals der Augsburger Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb untergebracht war. Alle Wohnungen werden im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung (EoF) errichtet und sollen 2021 bezugsfertig sein.

Baubeginn für ein weiteres Neubauprojekt der Wohnbaugruppe Augsburg: Auf einem Grundstück nördlich der Werner-Egk-Grundschule im Stadtteil Oberhausen entstehen 35 geförderte Wohnungen. Auf einer Wohnfläche von ca. 2.300 Quadratmetern errichtet die Wohnbaugruppe barrierefreie 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen sowie eine rollstuhlgerechte Wohnung. Die Wohnanlage wird zudem durch eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen ergänzt. Die Gesamtkosten des Neubauprojekts, das im 4. Quartal 2021 fertiggestellt werden soll, belaufen sich auf ca. 10,5 Mio. Euro.

Mietzuschuss dank Einkommensorientierter Förderung

Um das Neubauprojekt bei den aktuell hohen Bau- und Grundstückspreisen wirtschaftlich errichten zu können, wurde eine Zielmiete von 12,00 Euro pro Quadratmeter von der zuständigen Bewilligungsstelle, dem Wohnungs- und Stiftungsamt der Stadt Augsburg, genehmigt. Dank der Einkommensorientierten Förderung erhalten alle Mieterinnen und Mieter einen monatlichen Zuschuss. In der niedrigsten Einkommensstufe fallen damit 7,00 Euro pro Quadratmeter Miete an. In der obersten Einkommensstufe (die z.B. eine vierköpfige Familie mit einem Jahresbruttoeinkommen von über 80.000 Euro einschließt) werden die Mietkosten durch die Förderung auf 9,00 Euro pro Quadratmeter gesenkt. Damit versorgt dieses Wohnraumangebot, wie alle aktuellen Neubauprojekte der Wohnbaugruppe Augsburg, insbesondere auch Angehörige des Mittelstands mit günstigen Mieten, weit unter dem freien Neubauniveau.

Baumaßnahmen laufen weiter

„Auch in der aktuellen Situation führen wir unseren Auftrag, bezahlbaren Wohnraum für Augsburg zu schaffen, so gut es geht fort. Unsere Neubauprojekte laufen zum jetzigen Zeitpunkt planmäßig und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen weiter“, berichtet Wohnbaugruppe-Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe. „Als ein Zeichen der Normalität in dieser schwierigen Zeit ist nun auch der Baubeginn unserer Wohnanlage an der Nordfriedhofstraße erfolgt“, so Dr. Hoppe. Einschließlich dieses Projekts beabsichtigt die Wohnbaugruppe in diesem Jahr den Baustart von insgesamt 411 Wohneinheiten.