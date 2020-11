Wohnhaus in Mindelheim wird Raub der Flammen

In der Nacht auf den heutigen Freitag brannte ein Haus in Mindelheim nahezu vollständig aus. Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern.

In der Nacht auf den Freitag war es in einem Holzhaus in Mindelheim zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Schon bei Eintreffen der örtlichen Feuerwehr brannte der Dachstuhl lichterloh. Den Einsatzkräften gelang es den Brand auf dieses Haus zu begrenzen und weitere Gebäude vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen.Das Haus in der Westernacher Straße selbst konnte nicht gerettet werden, es brannte nahezu volländig aus.

Die Nachlöscharbeiten ziehen sich noch bis in die Vormittagsstunden hin. Der Bereich ist während des Einsatzes gesperrt und muss wenn möglich großräumig umfahren werden.Der Kriminaldauerdienst der Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.