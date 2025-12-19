Newsletter
Wohnhausbrand in Landshut: Ermittlungen zur Ursache, Schaden in Hunderttausenden Euro
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Nach intensiven Löscharbeiten im Dräxlmairweg konnte Entwarnung gegeben werden. Die Warnmeldung, die in der Umgebung ausgegeben wurde, ist somit aufgehoben. Die Anwohner können wieder aufatmen, nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen konnte.

Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun, um die Ursache des Wohnhausbrands zu ermitteln. Derzeit ist noch unklar, wie es zu dem Feuer kam. Anwohner und Zeugen werden zur Mithilfe aufgerufen, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Hoher Sachschaden erwartet

Erste Schätzungen der Behörden beziffern den entstandenen Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die umfangreiche Zerstörung betrifft sowohl die Bausubstanz als auch das Inventar des betroffenen Wohnhauses. Die Bewohner sind derzeit auf externe Hilfe angewiesen, um Unterkunft und Versorgung sicherzustellen.

Veröffentlicht: 19.12.2025, 11.55 Uhr

