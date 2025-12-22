Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
9.3 C
London
Wohnhausbrand in Landshut: Keine Hinweise auf Brandstiftung, Schaden im sechsstelligen Bereich
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wohnhausbrand in Landshut: Keine Hinweise auf Brandstiftung, Schaden im sechsstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Am vergangenen Freitag, dem 19. Dezember 2025, kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Landshut. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut waren noch am gleichen Tag vor Ort, um die Ursache des Feuers zu untersuchen.

Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Nach den bislang gesammelten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei dauern jedoch weiterhin an, um den genauen Hergang zu ermitteln.

Höhe des Sachschadens

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Weitere Details werden im Zuge der laufenden Ermittlungen erwartet.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

