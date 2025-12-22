Wohnhausbrand in Landshut: Keine Hinweise auf Brandstiftung, Schaden im sechsstelligen Bereich

LANDSHUT. Am vergangenen Freitag, dem 19. Dezember 2025, kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Landshut. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut waren noch am gleichen Tag vor Ort, um die Ursache des Feuers zu untersuchen.

Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Nach den bislang gesammelten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei dauern jedoch weiterhin an, um den genauen Hergang zu ermitteln.

Höhe des Sachschadens

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Weitere Details werden im Zuge der laufenden Ermittlungen erwartet.