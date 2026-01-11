Newsletter
Sonntag, Januar 11, 2026
Wohnhausbrand in Thannhausen: Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden und zwei tote Katzen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wohnhausbrand in Thannhausen: Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden und zwei tote Katzen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den frühen Morgenstunden des 11. Januar 2026 brach in einem Wohnhaus in Thannhausen ein Feuer aus. Die Integrierte Leitstelle Donau-Iller erhielt die Meldung, woraufhin sofort Einsatzkräfte der Feuerwehr Thannhausen zum Brandort eilten.

Flammen im Erdgeschoss entdeckt

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits Flammen im Erdgeschoss in vollem Ausmaß. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Bewohner mehr im Haus. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden.

Tote Katzen entdeckt

Der Brand, dessen Ursache bislang unbekannt ist, richtete erheblichen Schaden an, ein Zimmer im Erdgeschoss wurde komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Tragischerweise wurden beim Durchsuchen des Hauses zwei tote Katzen entdeckt.

Koordinierter Einsatz und Ermittlungen

Zur Bekämpfung des Feuers waren die Feuerwehren Thannhausen, Ziemetshausen, Oberrohr sowie ein Einsatzleitfahrzeug aus Krumbach im Einsatz. Die ersten Untersuchungen zur Brandursache vor Ort wurden von der Polizei Krumbach und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geleitet. Für die weitere Sachbearbeitung ist die Kriminalpolizei Memmingen zuständig.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel