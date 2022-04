Wohnraumbörse und digitalen Leitfaden für Neuzugezogene – Integreat App für Memmingen online

Für Zugezogene aus anderen Ländern, die sich mit einer neuen Sprache, einer anderen Kultur und einem unbekannten Gesellschaftssystem zurechtfinden müssen bietet die Stadt Memmingen ab sofort die „Integreat-App“ an.

Die App ist in verschiedenen Sprachen verfügbar und beantwortet Fragen wie „Wo erhalte ich Unterstützung und Beratung?“, „Wo kann ich unterkommen?“ oder „Wie funktioniert das Schulsystem?“. Die wichtigsten Informationen werden gebündelt und in einfacher Sprache zur Verfügung gestellt. In acht übersichtlichen Kategorien ist alles zu finden, was bei der Integration weiterhilft: Willkommen, Alltag und Freizeit, Rechtliches, Sprache, Kindergarten und Schule, Ausbildung, Studium und Arbeit, Kinder, Jugend und Familie sowie Gesundheit. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage findet sich zudem ein Reiter „Informationen zum Coronavirus“.

Parallel zur App führt die Stadt Memmingen eine Wohnraumbörse speziell für ukrainische Geflüchtete ein. So wird es für Anbieter und Wohnungssuchende in Memmingen leichter, einander zu finden. Dadurch ist es der Stadt möglich, schnell eine praktische und gute Lösung für die Notlage ukrainischer Flüchtlinge zu schaffen. „Die Bereitschaft, Menschen privat aufzunehmen, war bei der Erstversorgung eine große Hilfe und zeugt von beeindruckender Solidarität. Jetzt geht es darum, die Gastgeber zu entlasten und den Geflüchteten langfristigen Wohnraum anzubieten.“, so Lukas Krupinski von der Koordinierungsstelle Integration. Die Stadt sucht weiterhin Objekte zur Anmietung durch das Ausländeramt, aber auch Wohnungen die direkt an Personen aus der Ukraine vermietet werden.

Ging es zunächst darum mit dem neuen Angebot auf eine akute Situation zu reagieren, wird in den nächsten Wochen auch die Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern intensiviert werden, um die Integreat-App um weitere Inhalte mit der Option auf lokale Suchergebnisse zu erweitern. Auch das Sprachangebot soll perspektivisch ausgeweitet werden. Starten wird die Memminger Informations-Plattform zunächst in Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch.

„Ich freue mich sehr den neuzugewanderten und geflüchteten Menschen mit der „Integreat-App“ eine einfache Möglichkeit an die Hand geben können, um sich bei uns in Memmingen leichter zurechtzufinden und anzukommen. Ein weiterer Baustein für unsere Integrationsbemühungen.“, betont Oberbürgermeister Manfred Schilder.

„Mit der neuen, mehrsprachigen Plattform geben wir sowohl Neuzugewanderten als auch Haupt- und Ehrenamtlichen, eine wertvolle Hilfestellung an die Hand. So werden Stolpersteine wie Sprachbarrieren und unzureichende Informationen abgebaut und das Motto „Memmingen miteinander“ weiter realisiert.“, erläutert Jörg Haldenmayr, Referatsleiter Jugend und Soziales.

Besonderer Pluspunkt der Anwendung: Integreat kann entweder kostenlos als mobile App im Google Play Store oder im App Store auf das Smartphone oder Tablet heruntergeladen oder als Web-App unter https://integreat.app/memmingen/de genutzt werden. Dort finden Sie auch alle Informationen zur Wohnraumbörse. Vermieter können Wohnraum unter https://memmingen.de/wohnraumanbieten direkt über ein entsprechendes Formular einstellen.

Die Koordinierungsstelle Integration der Stadt Memmingen steht bei Fragen und Anregungen zur App unter Telefon 08331/850-487 oder via E-Mail unter koordinierungsstelle-integration@memmingen.de zur Verfügung. In der App kann zudem ein Feedback abgegeben werden. „Wir freuen uns auf jede Rückmeldung. Nur so können wir das Angebot stetig optimieren“, ergänzt Krupinski.