Wohnungsbrand in Hof: Mann erleidet lebensbedrohliche Verletzungen

Am Montagmittag ereignete sich ein Wohnungsbrand in Hof, dessen Ursache noch unklar ist. Bei dem Vorfall erlitt ein Mann schwere Verletzungen.

Wohnungsbrand in der Lindenstraße

Gegen 11.30 Uhr drang dichter Brandrauch aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße. Die schnell alarmierten Kräfte der Feuerwehr betraten das Gebäude und retteten einen Mann aus der stark verrauchten Wohnung. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eingesetzte Feuerwehrkräfte

Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand in der Wohnung löschen. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten bei diesem Vorfall.

Ermittlungen zur Brandursache

Bisher gibt es keine Angaben zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen vor Ort übernommen, um die genauen Umstände des Brandes zu klären.