Wohnungsbrand in Würzburg: 88-Jährige stirbt an Silvester, drei Brände in Unterfranken

Die Silvesternacht in Unterfranken verlief weitgehend friedlich, doch ein tragischer Vorfall überschattete den Start ins neue Jahr. Eine Frau kam bei einem Wohnungsbrand in Würzburg ums Leben. Die Polizei Unterfranken war mit erhöhter Präsenz im Einsatz und musste insgesamt 141 Einsätze mit direktem Bezug zu den Neujahrsfeierlichkeiten bewältigen.

Erhöhte Polizeipräsenz bei Silvesterfeierlichkeiten

Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, war die Polizei Unterfranken verstärkt an Feierorten im gesamten Gebiet präsent. In der Silvesternacht kam es zu 141 Einsätzen, die direkt mit den Feierlichkeiten in Zusammenhang standen, was leicht über dem Vorjahresniveau von 130 Einsätzen lag. Obwohl die Gesamtzahl der Einsätze mit 341 unter dem letztjährigen Niveau lag, waren insbesondere Brände ein Grund zur Besorgnis.

Wohnungsbrand in Würzburg fordert Todesopfer

Gegen 00:30 Uhr kam es in Würzburg/Heuchelhof zu einem folgenschweren Brand in der Pariser Straße. Die Feuerwehr und Polizei wurden über einen Balkonbrand im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses informiert. Die Einsatzkräfte fanden bei ihrem Eintreffen Rauch aufsteigen und begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. In der betroffenen Wohnung fanden sie die 88-jährige Bewohnerin bewusstlos vor. Trotz sofortiger notärztlicher Behandlung verstarb die Frau später im Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen zu den Bränden in Unterfranken

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuerwerk den Brand entfachte. Zeugen berichteten von einer dreiköpfigen Personengruppe, die mit Silvesterraketen hantierte. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt gegen Unbekannt und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer Hinweise zur Personengruppe geben kann oder Bild- bzw. Videomaterial besitzt, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Ein weiterer Balkonbrand ereignete sich gegen 01:00 Uhr in der Schwabenstraße in Würzburg/Lindleinsmühle. Hier entstand ebenfalls ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich, jedoch wurde niemand verletzt. Die Ursache wird auch hier in Verbindung mit Feuerwerk vermutet. Die Polizei ermittelt auch in Aschaffenburg/Gailbach, wo ein Carportbrand gegen 01:40 Uhr gemeldet wurde, der auf ein Wohnhaus übergriff. Der Sachschaden beträgt über 100.000 Euro, aber auch hier gab es keine Verletzten. Ob Feuerwerkskörper die Ursache waren, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.