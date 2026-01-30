Wohnungsbrand und Wasserrettung in Bamberg: Verletzte und Verkehrsbehinderungen

Bamberg. Am Freitagnachmittag kam es in Bamberg gleichzeitig zu einem Wohnungsbrand und einem dramatischen Rettungseinsatz im Fluss.

Wohnungsbrand und Rettungseinsatz im Flussbereich

Am Freitag, den 30.01.2026, meldete die Polizei gegen 16:45 Uhr einen Wohnungsbrand in der Magazinstraße. Fast zur gleichen Zeit erhielt sie eine Meldung über eine verletzte Person, die sich auf Höhe des Margaretendamms in die Regnitz begeben hatte.

Rettung aus der Regnitz

Die Wasserrettung der DLRG und die Feuerwehr konnten die Person unter der Europabrücke aus dem Wasser retten. Der 29-jährige Mann, der Verletzungen im Oberarmbereich erlitt und unterkühlt war, wurde nach erster ärztlicher Versorgung aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Löscharbeiten und weitere Verletzungen

Gleichzeitig begannen die Löscharbeiten in der betroffenen Wohnung. Das betroffene Wohnhaus und ein benachbartes Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Drei weitere Personen erlitten durch den Brand leichte Verletzungen. Die Löscharbeiten konnten gegen 17:20 Uhr abgeschlossen werden.

Im Umfeld des Brandorts kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen, die voraussichtlich bis 20 Uhr andauern werden.

Die aus dem Wasser gerettete Person ist der Wohnungsinhaber der in Brand geratenen Wohnung. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Hintergründen sind noch im Gange, und die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Das direkt betroffene Gebäude bleibt vorerst gesperrt. Einige Wohnungen in diesem Gebäude sind durch das Feuer unbewohnbar geworden, während die Bewohner der angrenzenden Häuser inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.