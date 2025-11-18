Wohnungsraub in Haidhausen: 67-Jährige überwältigt und gefesselt

Am Montagabend, den 17. November 2025, ereignete sich in Oberhaching ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 42-jähriger Autofahrer aus München wollte mit seinem Mercedes in die Kreisstraße M11 einbiegen, als es zum Zusammenstoß mit einem VW kam, der von einer 32-jährigen Frau aus München gesteuert wurde.

Unfallhergang und Verletzungen

An der Einmündung geriet der VW ins Rollen und prallte rückwärts gegen das Fahrzeug eines 30-Jährigen, der sich hinter ihr befand. Bei dem Unfall erlitt die 32-Jährige leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden Hauptfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, während das Auto des 30-Jährigen nur leicht beschädigt wurde.

Verkehrsbehinderungen und Polizeiermittlungen

Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße M11 teilweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.