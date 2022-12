Am Samstag wurde gegen 23:15 Uhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr zum Campingplatz am Autobahnsee alarmiert. Dort war ein Wohnwagen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wohnwagen im Vollbrand.

Das Feuer war bereits auf einen benachbarten Carport übergegriffen. Die Bewohner hatten den Wohnwagen verlassen können, angrenzende Parzellen wurden von der Polizei evakuiert. Aufgrund der Ausdehnung und der begrenzten Löschwasserversorgung wurden

sofort Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Haunstetten, Göggingen und Oberhausen, sowie der Abrollbehälter mit 7000 Litern Wasser und der Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr nachalarmiert.

Die Brandbekämpfung und Abschirmung benachbarter Wohnwägen und eines PKWs wurde durch explodierende Campinggaskartuschen erheblich erschwert. Mehrere Gasflaschen mussten in Sicherheit gebracht und gekühlt werden. Das Feuer konnte schließlich von Trupps unter Atemschutz ohne weitere Ausbreitung unter Kontrolle gebracht werden.

13 Personen wurden im Großraumrettungswagen betreut. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzdauer betrug zweieinhalb Stunden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 50.000 Euro.

