Woidke mahnt zu Veränderungsbereitschaft

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ruft die Bürger dazu auf, für eine positive wirtschaftliche Entwicklung veränderungsbereit zu sein.

Dietmar Woidke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Es wird nicht möglich sein, in Deutschland voranzukommen, wenn jeder meint: `In meinem Umfeld darf sich nichts verändern, aber natürlich will ich, dass der Wohlstand im Land weiterwächst`“, sagte er am Dienstag im RBB-Inforadio. „Das passt nicht zusammen.“

Gerade in Zeiten des Wandels müsse man den Menschen sagen, dass sie irgendwann etwas vom Wirtschaftswachstum mitbekommen würden: „Ihr werdet etwas davon merken, dass es den Ausbau erneuerbarer Energien gibt und geben muss und dass es Industrieansiedlungen gibt.“ Und er glaube, man müsse aber auch klar sagen, „dass damit auch Belastungen verbunden sind“, sagte Woidke.